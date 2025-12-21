Haberler

Maltepe'de patenli 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe'de patenli 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Maltepe'de, patenli üç genç, hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

MALTEPE'de patenli 3 kişi hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Sahilyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre patenli 3 kişi, trafikte seyir halinde olan taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 3 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
