Maltepe'de patenli 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

MALTEPE'de patenli 3 kişi hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Sahilyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre patenli 3 kişi, trafikte seyir halinde olan taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 3 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.