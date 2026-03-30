Maltepe'de ortaokulun istinat duvarı çöktü - 1
Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki Kaşgarlı Mahmet Ortaokulu'nda, sağanak yağış sonrası 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bir araç zarar gördü, okulun geç açılması olası bir faciayı önledi.
MALTEPE Gülsuyu mahallesinde Kaşgarlı Mahmet Ortaokulu'nda sağanak yağış sonrası yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle okul duvarı yanında park halinde bulunan bir araç zarar gördü. Okulun geç saatte açılması olası bir faciayı önledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı