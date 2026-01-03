Haberler

Maltepe'de cipin motosiklete çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de cipin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Motosiklet sürücüsü İnci Şamata yaralanırken, cip sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Yaralı Şamata, sürücünün bulunmasını ve kaza sonrası yaşananları anlattı.

Maltepe'de 9 Eylül 2025'te cipin motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

D-100 kara yolunun Küçükyalı mevkisinde seyir halinde olan cip, önündeki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü İnci Şamata yaralandı, cip sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Yaralı Şamata, ambulansla kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde cipin motosiklete çarpması, motosikletlinin yere düşerek savrulması ve sürücünün uzaklaşması yer alıyor.

"Gören, duyan varsa lütfen rica ediyorum, bana yardımcı olun"

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şamata, yaptığı açıklamada, annesini ziyaretten evine döndüğü sırada aracın kendisine çarparak kaçtığını söyledi.

Motosikletinin kullanılamaz hale geldiğini ve kendisine vurup kaçan kişinin yakalanmasını isteyen Şamata, "Polis, 3 aydır iz sürüyordu ama hiçbir şeye ulaşamadı. 'Plaka belli olmadığı için de bizim elimizden bir şey gelmiyor.' dediler. Ben bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Dosyam savcılıkta şu an ama ne çıkacak, ne çıkmayacak bilmiyorum. Gören, duyan varsa lütfen rica ediyorum, bana yardımcı olun. Bu kişiyi bulalım ve cezası neyse çeksin. Ben orada ölebilirdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi