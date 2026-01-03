Maltepe'de cipin motosiklete çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Maltepe'de 9 Eylül 2025'te cipin motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

D-100 kara yolunun Küçükyalı mevkisinde seyir halinde olan cip, önündeki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü İnci Şamata yaralandı, cip sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Yaralı Şamata, ambulansla kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde cipin motosiklete çarpması, motosikletlinin yere düşerek savrulması ve sürücünün uzaklaşması yer alıyor.

"Gören, duyan varsa lütfen rica ediyorum, bana yardımcı olun"

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şamata, yaptığı açıklamada, annesini ziyaretten evine döndüğü sırada aracın kendisine çarparak kaçtığını söyledi.

Motosikletinin kullanılamaz hale geldiğini ve kendisine vurup kaçan kişinin yakalanmasını isteyen Şamata, "Polis, 3 aydır iz sürüyordu ama hiçbir şeye ulaşamadı. 'Plaka belli olmadığı için de bizim elimizden bir şey gelmiyor.' dediler. Ben bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Dosyam savcılıkta şu an ama ne çıkacak, ne çıkmayacak bilmiyorum. Gören, duyan varsa lütfen rica ediyorum, bana yardımcı olun. Bu kişiyi bulalım ve cezası neyse çeksin. Ben orada ölebilirdim." ifadelerini kullandı.