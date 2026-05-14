Maltepe'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

MALTEPE'de bir marketin deposundan alevler yükselmeye başladı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Marketin bodrum katındaki tekstil malzemelerinin bulunduğu depodan bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri su ve köpük kullanarak söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ile yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı