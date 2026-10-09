Haberler

Maltepe'de kısmen çöken binada 14 kişi çıkarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Enkazdan toplam 14 kişi çıkarılırken 4'ü olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti; 3 bina tahliye edildi.

İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi.

Olayda Gülce Dora Turhan (2021), Ahmet Muhammed İnan (2004), Mesut Bilece (1986), Hüseyin Özkurt (1960) ve Zeynep İnan'ın (2006) hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşın otellere yerleştirildiği, otellerdeki ve hastanede tedavi gören afetzedelere Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından psikososyal destek verildiği, Afet Beslenme Grubu tarafından da mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla alanda görevli personel ile vatandaşlara beslenme hizmeti sağlandığı belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin itfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapıldığı, çalışmalarda 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 köpeğinin yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 494 sitede yayınlandı.
Sultangazi'de çöp konteynerine dökülen tiner nedeniyle yangın çıktı

Çöp konteynerleri yandı, alevler tüm kaldırımı sardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Şüphelilerin hali dikkat çekti

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü
Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu

Céline Dion sahnede düştü, hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etti

6 yıl sonra sahnelere dönen dünyaca ünlü şarkıcıya nazar değdi
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

TMSF bir şirkete daha kayyum olarak atandı