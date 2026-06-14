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Maltepe'deki trafik kazasında otomobilin alev alması kamerada

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Maltepe'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşakta başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan biri alev alırken, kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Maltepe'de, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında çarpışan iki araçtan birinin alev alması kask kamerasınca kaydedildi.

Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil, kavşakta seyir halindeki başka bir araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev alarak devrildi.

Kazada, araçlardaki Furkan Ş, Burak Can A, Efekan Y. ile Enes E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin alev aldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
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