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Maltepe'de Kentsel Dönüşüm Binasında Yangın

Maltepe'de Kentsel Dönüşüm Binasında Yangın
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Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen veya yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MALTEPE'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Özipek Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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