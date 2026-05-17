İranlı Kadın Cinayeti: 1 Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de 11 Nisan'dan bu yana kayıp olan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami, Kırşehir'de ölü bulundu. Cinayeti itiraf eden sevgilisi Erkan B. tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

MALTEPE'de 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin, Kırşehir'de ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğu ve tartıştığı kadını boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan B. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe'de yaşayan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami, 11 Nisan'da kayboldu. Maghami'den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Maghami'nin dairesinde inceleme yaptı. Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın mesajlaşma uygulamasındaki grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını, ancak 18 Nisan'da ise 'Tatildeyim' mesajı yazıldığını fark etti. Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında Esenyurt'ta yaşayan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğunu ve 14 Nisan'da evinden alarak Büyükçekmece'de bir restorana gidip birlikte yemek yediklerini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli Erkan B'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin Erkan B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G ve 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

CESEDİ KIRŞEHİR'DE BULUNDU

Erkan B.'nin, araçta tartıştığı Maghami'yi boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi. 22 Nisan'da Kırşehir'de bulunan cesedin Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Erkan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
