Maltepe'de kuvvetli rüzgar nedeniyle istinat duvarı kısmen çöktü
Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın yanındaki istinat duvarında kuvvetli rüzgar nedeniyle çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmamasına rağmen, düşen tuğla parçaları bir hafif ticari aracın üstüne düştü.
Maltepe'de bir inşaatın yanında bulunan istinat duvarında kuvvetli rüzgar nedeniyle kısmen çökme meydana geldi.
Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'ndeki istinat duvarının kısmen çökmesi sonucu kopan tuğla parçaları seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine geldi. Hasar oluşan araçtaki 2 kişi yara almadı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerince istinat duvarının etrafına şerit çekilerek önlem alındı.
Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel