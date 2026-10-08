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Maltepe'de ilk 3 katı çöken binada 5 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

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Maltepe'de ilk 3 katı çöken binada 5 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor
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Maltepe'de 1987 yapımı 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Vali Davut Gül, 2 kişinin memlekette olduğunun tespit edildiğini, kalan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını ve 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül "Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi arama çalışması sürüyor" dedi.

İstanbul Valisi Gül, "Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerde, zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor" dedi.

'1987 YILINDA YAPILAN BİR BİNA'

Gül "Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok. "

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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