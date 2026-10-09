Maltepe'de hükümlüyü yakalayan polislere taş ve sopalı saldırıda 2 polis yaralandı

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Maltepe'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması sırasında yakınlarının taş ve sopalarla saldırdığı 2 polis memuru yaralandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 suç kaydı olduğu belirlenen Ü.O'nun (39) Aydınevler Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit etti.

Hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon sırasında olay yerine gelen yakınları, görevli polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdı.

Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, ekipler saldırının devamını engellemek ve güvenliği sağlamak amacıyla havaya 2 el ateş açtı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ü.O. kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA