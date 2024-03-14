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Maltepe'de fazla yolcu taşıyan ve kapısı açık seyreden minibüse ceza

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Maltepe'de fazla yolcu taşıyan ve kapısı açık seyreden bir minibüsün sürücüsüne 2 bin 610 lira ceza kesildi.

Maltepe'de fazla yolcu taşıyan ve kapısı açık seyreden minibüse 2 bin 610 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerince, sosyal medyada, kapısı açık halde fazla yolcu taşıyarak ilerleyen bir minibüsle ilgili paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

Dün Çeşmebaşı Yokuşu Caddesi'nde ilerleyen 34 M 0481 plakalı minibüsün sürücüsünün H.A. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliği düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak", "yolcuların iniş ve binişini sağ taraftan yaptırmamak", "taşıma sınırının üstünde fazla yolcu almak" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden toplam 2 bin 610 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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