Maltepe'de Pencereden Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı

MALTEPE'de uyuşturucuyu evinin penceresinden atarak satış yaptığı belirlenen K.G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 120 gram marihuana, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu temin etmek için olay yerine gelen Y.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 14 Ağustos'ta İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine sokak polis ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra bölgeye gelen Y.B., ekipler tarafından durduruldu. Y.B.'nin, uyuşturucu madde temin etmek amacıyla bölgeye geldiğini söylediği öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.G. yakalanırken, evde yapılan aramada 120 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi. K.G.'nin yapılan sorgusunda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin uyuşturucu madde satışını, ikametinin penceresinden dışarıya atarak gerçekleştirdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Y.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken K.G. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı