Haberler

Maltepe'de Pencereden Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de Pencereden Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de polis, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.G. yakalanırken, evde 120 gram marihuana, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu almaya gelen Y.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALTEPE'de uyuşturucuyu evinin penceresinden atarak satış yaptığı belirlenen K.G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 120 gram marihuana, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu temin etmek için olay yerine gelen Y.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 14 Ağustos'ta İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine sokak polis ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra bölgeye gelen Y.B., ekipler tarafından durduruldu. Y.B.'nin, uyuşturucu madde temin etmek amacıyla bölgeye geldiğini söylediği öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.G. yakalanırken, evde yapılan aramada 120 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi. K.G.'nin yapılan sorgusunda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin uyuşturucu madde satışını, ikametinin penceresinden dışarıya atarak gerçekleştirdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Y.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken K.G. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

Belediyede silahlı saldırı! Yaralılar var
İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi

İran'dan Trump'ı çok fena kızdıracak çıkış: Daha yıkıcı olacak
Güney Kore: Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silahı olabilir

Güney Kore: Kuzey Kore 80-120 nükleer silaha sahip
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Altıncılar ellerini ovuşturuyor! Grafiğe bakar mısınız

Yeni bir blok mu doğuyor? Suriye Dışişleri Bakanı 19 yıl sonra Pakistan'da!

Yeni bir blok mu doğuyor? Tam 19 yıl sonra gelen sürpriz temas
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı