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Maltepe'de çöken binada 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı

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Maltepe'de çöken binada 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı
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İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada yürütülen kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını, 3'ü çocuk 10 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 3 kişiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada devam eden kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığını, 3'ü çocuk 10 kişinin kurtarıldığını, 3 kişiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maltepe Cevizli Doğu Sokak'ta bir binanın ilk üç katı sabaha karşı çöktü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği,  çöken binada devam eden kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3'ü çocuk 10 kişinin kurtarıldığını, 3 kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA
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