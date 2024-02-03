Maltepe'de bir kafede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Maltepe'de bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kafe olarak işletilen 2 katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme meydana geldi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.