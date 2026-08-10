Maltepe'de Beton Mikseri Kazası: 1 Ölü
Maltepe'de ekmek almaya giden kadın beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Maltepe'de ekmek almaya giden kadın beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Çınar Mahallesi Başefendi Sokağı'nda seyir halindeki 34 KJH 996 plakalı beton mikseri, evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Müge Arısal'a (58) sokakta yürüdüğü sırada çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Arısal, iş makinesinin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Arısal'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Beton mikserinin sürücüsü O.K. gözaltına alındı.