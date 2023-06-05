Maltepe'de Ayna Yüklü Kamyonet Devrildi
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Maltepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ayna yüklü kamyonet devrildi. Aynalar yola dökülürken şoför kazayı yara almadan atlattı.
Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK/ MALTEPE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ayna yüklü kamyonet devrildi. Aynalar yola dökülürken şoför kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Acar yönetimindeki 34 EZ 7178 plakalı ayna yüklü kamyonet, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken şoförünün Gülsuyu Köprüsüne doğru dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki aynalar yola döküldü. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, yolda dökülen aynalarda belediye ekiplerince kaldırıldı.