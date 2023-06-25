Maltepe'de Ambulans Geçişine Engel Olan Düğün Konvoyuna Para Cezası
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Maltepe'de ambulansın geçişine engel olan düğün konvoyundaki araç sürücülerine toplam 12 bin 210 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde düğün konvoyu yapan bazı araçların, sirenleri açık bir şekilde ilerlemeye çalışan ambulansa engel oldukları anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Maltepe'de ambulansın geçişine engel olan düğün konvoyundaki araç sürücülerine toplam 12 bin 210 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde düğün konvoyu yapan bazı araçların, sirenleri açık bir şekilde ilerlemeye çalışan ambulansa engel oldukları anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüleri Y.E., O.B. ve U.E'yi yakaladı.
Sürücülere "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol açmamak", "çakar kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 12 bin 210 lira pazar cezası uygulandı.
Sürücülere ayrıca "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.