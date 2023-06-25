Maltepe'de Ambulans Geçişine Engel Olan Düğün Konvoyuna Para Cezası

Maltepe'de ambulansın geçişine engel olan düğün konvoyundaki araç sürücülerine toplam 12 bin 210 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde düğün konvoyu yapan bazı araçların, sirenleri açık bir şekilde ilerlemeye çalışan ambulansa engel oldukları anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.