Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katı çöktü, enkazda arama kurtarma başlatıldı

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katı çöktü, enkazda arama kurtarma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Maltepe'de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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