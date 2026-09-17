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Maltepe'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Maltepe'de otomobilin trafikte bekleyen araçlara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de otomobilin trafikte bekleyen araçlara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki tünelde ilerleyen otomobil, tünel çıkışında trafikte bekleyen araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tünelden çıkan otomobilin önünde duraksayan araçlara çarptığı görüldü.

Kaynak: AA
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