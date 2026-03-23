Maltepe'de çatı katında yangın çıktı

MALTEPE'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Binada bulunan 2 kişi yara almadan tahliye edildi.

Yangın, saat 14.20 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Sevtap Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı