Maltepe'de 2022 yılı Huzur Toplantısı yapıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği "Huzur Toplantısı" yapıldı.

Polis-Halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla düzenlenen toplantı, Maltepe Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe Cezaevi Komutanı Jandarma Yarbay İsmail Sert'in yanı sıra STK üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçe olarak Türkiye'deki 43 ilçeden daha fazla nüfusu barındırdıklarını söyledi.

Maltepe'deki vatandaşların emniyet, huzur ve asayiş içerisinde yaşamını sürdürmesini, sağlık ve eğitim imkanlarına kavuşmasını amaçladıklarını anlatan Tiryaki, "Bugün de Maltepe'de vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte emniyet asayiş toplantısı yapacağız. Vatandaşımızın huzurlu yaşaması sadece tek yönlü olarak devletin emniyet asayişini sağlamaktan geçmiyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızla birlikte karşılıklı interaktif olarak emniyet asayişi sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlara emniyetimizle beraber çözüm bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu da toplantıya katılanlara ilçe hakkında ve asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda mahalle muhtarları ve STK üyeleri söz alarak görüş ve önerilerinden bahsederek sorunlarını bildirdi.