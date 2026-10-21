Maltepe'de 2 yaşındaki çocuğun ölümünde motosiklet sürücüsüne 4 yıla kadar hapis istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Maltepe'de 2 yaşındaki Arya Özmenek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Trafik ışıklarında dedesiyle birlikte bebek arabasında bekleyen Arya'ya çarpıp ölümüne neden olan Barış E. (16) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde 27 Mart günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Barış E.'nin (16) yönetimindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte yolun karşısına geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralı olarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özmenek, yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin görüntü izleme tutanağı, kaza tespit tutanağı, tanık ifadesi, bilirkişi ve Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi raporları ile şüphelinin savcılık ifadesinin değerlendirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN TALİ KUSURLU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi raporlarında şüphelinin kazada tali kusurlu olduğunun değerlendirildiği yer aldı. Şüphelinin savcılık ifadesinde bebek arabasına çarptığını kabul ettiği kaydedildi. Otopsi raporunda, Arya Özmenek'in ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, boyun omuru ve köprücük kemiği kırıkları ile beyin kanaması ve beyin dokusu hasarı sonucu meydana geldiğinin belirtildi.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Barış E.'nin motosikletiyle seyir halindeyken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptığı ve Özmenek'in savrularak yere düşmesi sonucu ölümüne neden olduğuna ilişkin kamu davası açılması için yeterli somut delil bulunduğu belirtildi. Şüpheli Barış E. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı