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MALTEPE D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza başka bir sürücünün araç kamerasına yansırken, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Aydıntepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yola savrulurken, otomobilde önünde bulunan başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların çarpıştığı ve motosikletin yere savrulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı