Maltepe Belediye Meclisinde ilçedeki sorunlar konuşuldu

Maltepe Belediye Meclisinde, ilçedeki trafik ve otopark sorunu ile kentsel dönüşüm çalışmaları ve 2027 yılı bütçesi konuşuldu.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hüseyin Serdar Kaya, parti olarak ilçedeki sorunları belirlemek için mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini, trafik, otopark ve temizlik sorununu konuştuklarını söyledi.

Altıntepe, Fındıklı, Küçükyalı, İdealtepe ve Zümrütevler mahallelerinde dar sokaklar, yoğun yapılaşma ve artan nüfus nedeniyle trafik ve otopark meselesinin vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkilediğini kaydeden Kaya, bu sorunun geçici tedbirlerle değil, bütüncül bir ulaşım ve otopark politikasıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kaya, ayrıca ilçede birçok mahallede asfalt çalışmalarının yetersiz olduğunu ve kaldırımların bakımının yapılması gerektiğini belirterek, " Maltepe'mizin trafik ve otopark sorunu bulunmaktadır. Maltepe merkeze bugün aracıyla hiç kimsenin gelmediğini tahmin ediyorum ben. Aracıyla geldiği takdirde de park edecek bir alan bulamamaktadır. Maltepe'ye hizmet etme noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim üzerimize ne düşerse, biz taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız. Dün bunu yaptık, bugün de yapmaya hazırız. Yeter ki Maltepe'ye ve Maltepeliye hizmet edilsin." diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Maltepe'nin iki büyük sorununun otopark ve trafik olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Otopark ve trafik sorununu özel araçların sürekli arttığı bir ortamda hızlı bir şekilde çözmemiz gerçekten mümkün değil ne yazık ki. O yüzden artık bir konutta 2 ya da 3 aracın olduğu bir ortamda bina altlarında yaptığımız otoparklarda çok zorlamamıza rağmen yeterli kalmıyor. Temizlikle ilgili uyarılarınız, bize de gelen uyarılar. Nüfusun hızlı arttığı bir ortamda mevcut belediyecilik anlayışıyla 530 bin kişilik bir Maltepe'ye hizmet etmek kolay olmuyor. Diğer taraftan da ortak yaşam kültürü ve bir kentlilik bilinci ile ilgili de eksiklerimiz var. Umarım bu konuda bizler gerekli tedbirleri ve çalışmaları hızlı bir şekilde yaptıktan sonra, eğer Maltepeliler de bu konuda daha hassas davranabilirlerse, sanırım çok daha sağlıklı, güvenli ve temiz bir Maltepe'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soru önergesi

AK Parti Meclis Üyesi Fatih Binici ise ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem riskine karşı alınan tedbirlerle ilgili soru önergesi verdi.

Maltepe'nin gerek yapı stoku gerek nüfus yoğunluğu gerekse jeolojik özellikleri nedeniyle İstanbul'da depremden etkilenme riski yüksek ilçeler arasında yer aldığını dile getiren Binici, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi anlamına gelmediğini, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, afet risklerinin azaltılması ve geleceğe güvenle bakılması açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Binici, bu nedenle belediye yönetiminin bu alanda yürüttüğü çalışmaları, belirlediği hedefleri ve elde ettiği sonuçları kamuoyuyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti.

Belediyenin elinde bulunan güncel verilere göre, riskli yapı olarak tespiti edilmiş bina sayısının kaç olduğunu ve bu yapıların mahallelere göre dağılımının ne olduğunu soran Binici, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Son 2 yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan, yeniden inşa edilen ve iskan alarak kullanıma açılan bina sayısı kaçtır? Son 2 yıl içerisinde verilen yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sayısı kaçtır? İlçe genelinde mahalle bazında dönüşüm oranları nedir? Dönüşümün en düşük seviyede olduğu mahalleler hangileridir? Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanmış güncel envanter, deprem risk haritası veya risk analiz çalışması bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa sonuçları nelerdir? Deprem riski açısından öncelikli kabul edilen mahalleler hangileridir? Bu bölgeler için hazırlanmış özel eylem planları mevcut mudur? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile son iki yıl içerisinde yürütülen ortak dönüşüm proje veya protokollerin sayısı kaçtır? Bakanlık tarafından yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Maltepe'de kaç başvuru yapılmıştır?"

Son 2 yılda kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları ve yapı stokunun yenilenmesi amacıyla ayrılan bütçe tutarlarının ne kadar olduğunu ve ne kadarının kullanıldığını da soran Binici, "Belediye yönetiminin seçim döneminde açıkladığı kentsel dönüşüm ve deprem hazırlığına ilişkin vaatlerinin ne kadarı gerçekleşmiştir? Gerçekleştirilmeyen vaatlerin gerekçeleri nelerdir? Belediye yönetiminin 2026 ve 2027 yıllarında belirlediği somut kentsel dönüşüm çalışmaları nelerdir? Bu kapsamda kaç binanın ve kaç bağımsız bölümün güvenli hale getirilmesi planlanmaktadır?" ifadelerini kullandı.

Soru önergesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Esin Köymen ilçede devam eden kentsel dönüşümle ilgili haksız spekülasyonlar yapıldığını ve yazılı soru önergesine yanıt verileceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızla görüşmeler yapılıyor. Geldiğimiz günden beri bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptığımızı ifade etmek isterim." dedi.

"2027 yılı bütçesini daha gerçekçi yapmanızı tavsiye ediyorum"

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Osman Savul ise gelecek ay yapılması planlanan bütçe çalışmalarına ilişkin uyarılarının dikkate alınmasını beklediklerini kaydederek, "2025 yılı sonunda biz 2026 yılı için 8,5 milyarlık bir bütçe önerdik. Aylar geçti, gider kısmına bakıyorum 1,7 milyardayız. Gelir kısmında 2,7 milyar bir gerçekleşme var. Bu tabloya baktığımızda yıl sonunda olabilecek iyimser rakamları söylüyorum. 5-5,5 milyarlık bir bütçe gerçekleşmesi olacak." ifadelerini kullandı.

Savul, 6 ayda 10 milyon liralık yatırım olduğunu belirterek, "Hani 'İkinci döneme aksayan, ikinci döneme yansıyan yatırımlarımız var.' dediğinizde ona baktığımda da 9'uncu ay sonu itibarıyla gördüğüm tablolardan 214 milyonluk park bahçe hizmetleri var. Başka da bir yatırım kalemi göremedim. Şimdi bu tabloya baktığımızda 2027 yılı bütçesini daha gerçekçi yapmanızı tavsiye ediyorum. Hep birlikte bu konuda emek harcayalım. Yeni bir stratejik plan hazırlıyorsunuz. O yeni stratejik planda da bu gerçeklikleri dikkate alarak daha gerçekçi bir bütçe oluşturalım." şeklinde konuştu.

Toplantıda, belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmalar da yapıldı.

Görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara aktarıldı.

Kaynak: AA