Malta'nın Başkenti Valetta Noel Işıklarıyla Donatıldı
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Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'nın başkenti Valetta'nın cadde ve meydanları yaklaşan Noel tatili sezonu için Noel ışıklarıyla süslenerek bir festival ortamı oluşturuldu.
Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'nın başkenti Valetta'nın cadde ve meydanları yaklaşan Noel tatili sezonu için Noel ışıklarıyla süslenerek bir festival ortamı oluşturuldu.
Birçok insan, ışıklı süslemeler, Noel temalı projeksiyonlar, canlı müzik ve benzerleri etkinliklerin tadını çıkarmak için Valetta'ya akın ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel