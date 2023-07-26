Malta'da Sıcak Hava Dalgası Elektrik Kesintilerine Yol Açıyor

Malta bugünlerde Güney Avrupa'yı etkisi altına alan, elektrik talebinde zirve artışa ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açan sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

Akdeniz'de kavurucu sıcaklıkların 40 santigrat dereceye ulaştığı bir sıcak hava dalgası yaşanıyor. Meteoroloji Ofisi'ne göre Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 42,7 santigrat dereceye ulaştı.

Bunaltıcı sıcaklar, bölge sakinlerini ve turistleri klima sistemlerini çalıştırmaya zorlayarak elektrik talebini önemli ölçüde arttırdı.

Malta'da devlet ait Enemalta şirketi, devam eden sıcak hava dalgasının enerji dağıtım ağı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını bildirdi.

Sıcak hava dalgası Perşembe gününden sonra da devam ederse, son on yılda yaz aylarında kaydedilen en uzun sıcak hava dalgası olacak. Şimdiye kadarki en uzun süreli sıcak hava dalgası 2021 yılında Haziran'dan Temmuz'a kadar 12 gün sürmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valletta'dan bildiriyor.(XHTV)