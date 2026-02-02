Haberler

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde bugün eğitime ara verildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi. Hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
Haberler.com
