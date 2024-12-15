Malkara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma, evinde tarihi eser bulunduran Y.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 150 obje, 80 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikkeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçede bir evde yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 150 obje, 80 sikke ve 2 dedektör ele geçirdi.
Ev sahibi Y.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel