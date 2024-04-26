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Malkara'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erdal Diner'in kullandığı 59 AGL 131 plakalı otomobil, Yaylagöne Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 39 EK 314 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Diner, 112 Acil Sağlık ekiplerin kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü S.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Malkara Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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