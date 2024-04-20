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Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

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Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Soytürk, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde bir işletmeyi ziyaret ederek hayvancılık desteklemeleri ve üretim politikaları hakkında bilgi verdi.

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Öztürk bir süre sohbet etti.

Soytürk, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.

Tarım ve Orman Müdürü Öcal'dan üretici ziyareti

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde ziyarette bulundu.

Kocaali Mahallesi'nde hayvancılık işletmesini ziyaret eden Öcal, işletme ve mevcut hayvan varlığı ile ilgili bilgiler aldı.

Bakanlığın hayvancılık desteklemeleri, kırsal kalkınma hibe programları, üretim politikaları konularını anlatan Öcal, bakanlığının sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sertifikası almış işletmelerin desteklendiğini belirtti.

Öcal, işletmeye bereketli kazanç diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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