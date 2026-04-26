Mali'deki saldırılar kontrol altına alındı

Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların Bamako, Kati, Severe, Gao ve Kidal şehirlerinde çeşitli askeri noktalara yönelik koordineli saldırılar düzenlediğini belirtti.

Coulibaly, saldırılarda aralarında sivil ve askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını, yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını ve maddi hasarın sınırlı olduğunu kaydetti.

Mali Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde saldırıların kontrol altına alındığı aktaran Coulibaly, çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırı planlarının başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Coulibaly, etkilenen tüm bölgelerde durumun tamamen kontrol altında olduğunu bildirerek, halka sakinlik ve teyakkuz çağrısı yaptı.

Hükümetin saldırıları en güçlü şekilde kınadığını belirten Coulibaly, sorumluların, iş birlikçilerinin ve planlayıcılarının yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Coulibaly, saldırıları düzenleyen grupların kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Mali'de dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.