Mali'deki saldırılar kontrol altına alındı

Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların Bamako, Kati, Severe, Gao ve Kidal şehirlerinde çeşitli askeri noktalara yönelik koordineli saldırılar düzenlediğini belirtti.

Coulibaly, saldırılarda aralarında sivil ve askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını, yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını ve maddi hasarın sınırlı olduğunu kaydetti.

Mali Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde saldırıların kontrol altına alındığı aktaran Coulibaly, çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırı planlarının başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Coulibaly, etkilenen tüm bölgelerde durumun tamamen kontrol altında olduğunu bildirerek, halka sakinlik ve teyakkuz çağrısı yaptı.

Hükümetin saldırıları en güçlü şekilde kınadığını belirten Coulibaly, sorumluların, iş birlikçilerinin ve planlayıcılarının yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Coulibaly, saldırıları düzenleyen grupların kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Mali'de dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
ABD askerlerinin yemek krizi iddiası: Yeni görüntüler sızdı

Dev gemide yemek skandalı: Pentagon reddetti ama yeni kareler sızdı!
Mourinholu Benfica, şampiyonluk umutlarını 4 golle sürdürdü

Şampiyonluk umudunu sürdürmek için sahadaydı! İşte 5 gollü maçın skoru
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yine aynı ev yine aynı kabus! İçeri giren ekipler şok oldu