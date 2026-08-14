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Fransız istihbaratçı Mali'de serbest

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Fransa, Mali'de devlet güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ardından hakkında af kararı çıkarılan Fransız istihbarat üyesi Yann Vezilier'in serbest bırakıldığını bildirdi.

Fransa, Mali'de devlet güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ardından hakkında af kararı çıkarılan Fransız istihbarat üyesi Yann Vezilier'in serbest bırakıldığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Fransa, 12 aydır tutuklu olan Mali'deki Fransa Büyükelçiliğinin üyesi Yann Vezilier'in serbest bırakılmasından son derece memnuniyet duyduğunu ifade ediyor." denildi.

Açıklamada, Vezilier'in Fransa'daki yakınlarının yanına dönmesinin Bakanlık ve meslektaşlarını rahatlattığı kaydedildi.

Fransız Dış İstihbarat Birimi (DGSE) üyesi Vezilier, Ağustos 2025'te Mali'nin başkenti Bamako'da darbe girişimine karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Tutuklu yargılanan Vezilier, 5 Haziran'da Mali'de devlet güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mali hükümeti, dün Vezilier hakkında Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından af kararı çıkarıldığını ve Vezilier'in sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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