Haberler

Mali'de ordu, 100'den fazla silahlı unsuru etkisiz hale getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin batısında Kolokani kasabasında düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Mali Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçları, Koulikoro bölgesindeki Kolokani kasabasının batısında bir sığınağa doğru ilerleyen motosikletlerden oluşan konvoy tespit etti. Bu hedefe yönelik saldırılar başarıyla gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi ve lojistik unsurları imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyonların 25 Nisan'da düzenlenen saldırıların ardından başlatılan karşı saldırı kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Mali'de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

