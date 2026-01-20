Haberler

Malezya: ASEAN, Myanmar'daki seçim sürecini desteklemeyi reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya, ASEAN dönem başkanlığı sırasında Myanmar'daki seçimlere gözlemci göndermeme kararı alarak, bu seçimleri kabul etmeyeceklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mohamad, güvenilir bir seçim ortamı için gerekli koşulların sağlanmadığını belirtti.

KUALA Malezya, geçen yıl Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) dönem başkanlığı yaptığı sırada üye ülkelerin Myanmar'daki seçimlere gözlemci göndermeme kararı verdiğini, bu nedenle Birliğin şu an devam eden seçimleri kabul etmeyeceğini duyurdu.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, parlamentoda yaptığı konuşmada, Myanmar'da 28 Aralık'ta başlayan seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığı sırasında Myanmar'daki seçimler için gözlemci gönderilmesini değerlendirdiklerini aktaran Mohamad, Ekim 2025'te düzenlenen liderler zirvesinde bu planın reddedildiğini belirtti.

Mohamad, "Gözlemci göndermedik ve dolayısıyla seçimleri de onaylamıyoruz." dedi.

Liderler nezdinde alınan bu kararda, güvenilir bir seçim ortamı için gerekli koşulların sağlanmamasının etkili olduğunu ifade eden Mohamad, bazı üye ülkelerin kendi gözlemcilerini göndermeye karar verdiğini kaydetti.

Mohamad, ASEAN'ın seçimlerin aşamalar halinde veya belirli adayları dışlayan kısıtlayıcı koşullar altında değil, kapsamlı ve özgür katılımla yapılması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler, ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi'nin (USDP) birçok seçim bölgesinde rakipsiz yarışacağına yönelik eleştirilerin ve ülkede süregelen şiddet olaylarının gölgesinde devam ediyor.

Seçimlerin ilk aşaması, USDP'nin önde bitirdiği iddiasıyla tamamlanmış, 11 Ocak'ta ikinci aşamaya geçilmişti. Seçimin sonuçlarının, 25 Ocak'ta başlayacak son aşamanın tamamlanmasının ardından belli olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın