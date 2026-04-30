Malezya, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na müdahalesini kınadı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun müdahalesini kınadı.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, filoya saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik siyonist İsrail rejiminin sergilediği şiddet eylemlerini kınıyorum." ifadesini kullanan Enver, söz konusu olayı "deniz hukukunun açık ihlali ve evrensel insanlık ilkelerini lekeleyen, korsanlık benzeri bir eylem" şeklinde nitelendirdi.

Enver, gözaltına alındığı bildirilen 10 Malezya vatandaşı dahil tüm aktivistlerin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini belirterek, taraflara derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Durumun çözümüne ilişkin dost ülkelerle yakın işbirliği içinde olunduğunu vurgulayan Enver, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik girişimlerin sürdüğünü aktardı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.