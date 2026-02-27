Haberler

İbrahim'den Pakistan ve Afganistan'a İtidal Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

İbrahim, Pakistan ve Afganistan arasında sınır bölgesindeki çatışmalara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Söz konusu çatışmaları "büyük bir endişe" ile karşıladığını belirten İbrahim, iki taraftaki can kayıplarının da derin bir üzüntü kaynağı olduğunu vurguladı.

İbrahim, "Bu çatışmaların mübarek ramazan ayında yaşanması durumu daha da vahim hale getiriyor. Malezya, hem Pakistan'ı hem de Afganistan'ı itidale ve tüm askeri operasyonları bir an önce kesmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğine işaret eden İbrahim, aynı şekilde Afganistan'ın da egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

İbrahim, bu anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun da müzakere masası olduğunun altını çizdi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

-? ?Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi