Malezya'dan İsrail'e Sert Kınama: 'Zalim ve İnsanlık Dışı'

Malezya, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını engellemesini şiddetle kınayarak "zalim ve insanlık dışı" bu eylemlerin uluslararası hukukun bariz ihlali olduğunu belirtti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının engellenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemesinin "zalim ve insanlık dışı" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, bu eylemlerin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında "etnik temizlik ve soykırımı sürdürdüğü" vurgulanarak gıda, su, yakıt ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişinin kasıtlı engellenmesinin, "son yıllardaki en büyük insani felaketle karşı karşıya olan bir nüfusun toplu cezalandırılması anlamına geldiği" kaydedildi.

İsrail'in yardımları engellemesinin "uluslararası hukukun bariz ihlali olduğu ve temel insan haklarının açıkça göz ardı edildiği" belirtilen açıklamada, Malezya'nın Filistin'e desteği yinelendi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma, İsrail'in bu eylemlerini derhal sonlandırması konusunda adım atması çağrısı yapıldı.

Gazze'ye saldırıların derhal sonlanması çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkının, kendi kaderini tayin etme ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması dahil meşru haklarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

İsrail'den "Gazze'ye insanı yardım girmeyecek" ısrarı

Gazze'ye insani yardımların özel şirketlerle ulaştırabileceği açıklamasına hükümetteki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den tepki gelmesi üzerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ambargosuna devam edeceklerini" duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 1,5 aydır Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellerken, bu sürenin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmadığı en uzun dönem olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre bölgede Ekim 2023'ten beri en ağır insani kriz yaşanıyor.