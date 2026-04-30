Malezya'da 'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' Kitabının 5. Cildinin İngilizce Baskısı Tanıtıldı

KUALA LUMPUR, 30 Nisan (Xinhua) -- "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. cildinin İngilizce baskısına ilişkin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Çinli ve Malezyalı okurların katılımıyla forum düzenlendi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook, yüksek kaliteli kalkınma, beşinci ciltte yer alan, üst düzey dışa açılım ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği konularındaki önemli tartışmaların, Malezya ile Çin arasındaki bağlantıların derinleştirilmesine yönelik önemli içgörüler sunduğunu söyledi.

Bakan, iki ülkenin son yıllarda yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde verimli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Malezya'daki Güneydoğu Asya Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi'nin CEO'su Ian Neo Chee Hua ise kitabın içeriğinin, siyaset felsefesi açısından son derece zengin olduğuna dikkat çekerek, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve dünya ile ilişkilerine yön veren bu felsefenin, Malezya-Çin işbirliğinin sürekli şekilde güçlendirilmesi için önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

Hua, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın uygulamayı teşvik ettiği ve Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3. versiyonunda ilerleme kaydedildiği bir dönemde Malezya-Çin ilişkilerinin, yeni bir koordineli kalkınma aşamasına girdiğini kaydederek, bu aşamanın ticaret, yatırım, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında geniş işbirliği olanakları sunduğunu vurguladı.

