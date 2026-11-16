Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malezya'da etkili olan seller 2.500'den fazla kişinin tahliyesine yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malezya'da etkili olan seller 2.500'den fazla kişinin tahliyesine yol açtı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'da etkili olan seller 2.500'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Selangor'daki 7 tahliye merkezinde pazartesi 13.00 itibarıyla 1.343 mağdur kalırken Perak, Penang ve Sarawak etkilendi; yetkililer mart 2027'ye kadar sürecek musonda şiddetli yağış uyarısı yaptı.

KUALA LUMPUR, 16 Kasım (Xinhua) -- Malezya'da seller nedeniyle 2.500'den fazla kişi tahliye edildi. Sellerin en fazla Selangor eyaletinde etkili olduğu bildiriliyor.

Malezya Sosyal Refah Dairesi, Selangor'daki 7 tahliye merkezinde pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 1.343 sel mağdurunun kaldığını açıkladı.

Sellerden Perak, Penang ve Borneo Adası'nın kuzeyindeki Sarawak eyaleti de etkilendi.

Meteoroloji yetkilileri, Mart 2027'ye kadar sürmesi beklenen Kuzeydoğu Musonu nedeniyle şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın süreceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti13

Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk39

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş

İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Sürücülerin korkulu rüyası! Buradan geçerken nefesler tutuluyor

66 yıldır aynı korku
Kolombiya'da korkunç tuzak! Muz tarlalarından bomba ve silah çıktı

Tarlayı kazdılar, bomba ve dronlar bulundu
Putin’in akıl hocası dünyanın yeni haritasını çizdi! Önemli olanları tek tek saydı

Putin'in akıl hocasına bak sen! Dünyanın geri kalanı önemli değilmiş