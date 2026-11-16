Malezya'da etkili olan seller 2.500'den fazla kişinin tahliyesine yol açtı

Malezya'da etkili olan seller 2.500'den fazla kişinin tahliyesine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malezya'da etkili olan seller 2.500'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Selangor'daki 7 tahliye merkezinde pazartesi 13.00 itibarıyla 1.343 mağdur kalırken Perak, Penang ve Sarawak etkilendi; yetkililer mart 2027'ye kadar sürecek musonda şiddetli yağış uyarısı yaptı.
KUALA LUMPUR, 16 Kasım (Xinhua) -- Malezya'da seller nedeniyle 2.500'den fazla kişi tahliye edildi. Sellerin en fazla Selangor eyaletinde etkili olduğu bildiriliyor.
Malezya Sosyal Refah Dairesi, Selangor'daki 7 tahliye merkezinde pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 1.343 sel mağdurunun kaldığını açıkladı.
Sellerden Perak, Penang ve Borneo Adası'nın kuzeyindeki Sarawak eyaleti de etkilendi.
Meteoroloji yetkilileri, Mart 2027'ye kadar sürmesi beklenen Kuzeydoğu Musonu nedeniyle şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın süreceği yönünde uyarılarda bulunuyor.