Malezya Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerinin geçişine izin verdiği için İran'a teşekkür etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, Malezya'ya ait petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermesi nedeniyle teşekkür etti.

Bernama ajansının haberine göre Enver, yerel televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Malezya petrol tankerleri ile gemilerdeki personelin serbest bırakılması sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bu kişilerin ülkelerine dönüş yolculuğunu sürdürebileceğini ifade eden Enver, Orta Doğu'daki gerilimi ele almak üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü aktardı.

Enver, Malezya'ya ait petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermesi dolayısıyla Pezeşkiyan'a teşekkür etti.

İran'ın "defalarca aldatıldığını düşündüğünü ve bağlayıcı anlaşmalar ile güvenlik garantileri olmadan barış girişimlerini kabul etmekte zorlandığını" kaydeden Enver, çatışmaların etkilerinin yayılmasına dikkati çekti.

Enver, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan petrol ile doğal gaz arzındaki aksaklıkların Malezya'yı da etkileyebileceğini belirterek, Malezya'nın bölgesel barış çabalarına aktif katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Başbakan Enver ayrıca, Filistin ve Gazze meselesinin çözümsüz kalmaya devam ettiğini, bunun bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı.