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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın komşu ülkelerdeki faaliyetlerinin son yıllarda 3 - 4 kat arttığını belirterek ulusal güvenlik konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre Enver, Penang eyaletinin başkenti George Town'da düzenlenen bir etkinlikte Mossad'ın faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Başbakan Enver, İsrail'le bağlantılı oluşumların, Tayland'ın başta Phuket kenti olmak üzere güneyinde ve başkent Bangkok'ta arazi satın aldığını iddia etti.

Enver, "Ulusal Güvenlik Konseyinden halka, komşu ülkelerde konuşlu İsrail istihbaratının faaliyetlerinin yoğun olduğunu bildirmesini istedim. Son 3-4 yılda güçleri 3 ila 4 kat arttı. Bu da dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Malezya'nın komşu ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmesinin önemine işaret eden Enver, bu meselenin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Enver, Malezya'nın Çin ve ABD ile ilişkilerini örnek göstererek jeopolitik gelişmeler karşısında görüş ayrılıklarına rağmen yapıcı ilişkilerin korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA