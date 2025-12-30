Malezya Başbakanı Enver, İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı çıktı Açıklaması

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını reddettiklerini belirterek Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi için bölgenin kullanılmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını vurguladı.

Bernama ajansının haberine göre Enver, düzenlenen basın toplantısında İsrail'in kararına ilişkin konuştu.

Enver, İsrail'in Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını reddederek "Filistinlilerin Gazze'den zorla gönderilmesi ya da yerinden edilmesi için Somaliland'i ya da başka herhangi bir bölgeyi her türlü kullanma girişimine kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

"Kesinlikle kabul edilemez" diye nitelediği bu tutumun uluslararası hukuku ve insani ilkeleri ihlal ettiğini vurgulayan ve bunun barışa katkı sağlamaktansa adaletsizliği devam ettireceğini belirten Enver, "Uluslararası hukuki düzeni baltalayan tüm eylemleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Enver, Gazze'de "geniş kapsamlı şiddetin devam etmemesi" ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, "(Şiddetin) Herhangi bir şekilde devam etmesinin siviller için kabul edilemez bedeli olacaktır ve barış için zaten kırılgan olan umudu köreltecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden sonra 28 Aralık'ta ilk aşaması düzenlenen genel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin gelişmeleri incelemeye devam edeceğini belirtti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.