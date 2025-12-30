Haberler

Malezya Başbakanı Enver, İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı çıktı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Somaliland'i 'bağımsız devlet' olarak tanıma kararına karşı çıkarak, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi için bölgenin kullanılmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. Uluslararası hukukun ihlaline dikkat çeken Enver, şiddetin devam etmemesi gerektiğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını reddettiklerini belirterek Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi için bölgenin kullanılmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını vurguladı.

Bernama ajansının haberine göre Enver, düzenlenen basın toplantısında İsrail'in kararına ilişkin konuştu.

Enver, İsrail'in Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını reddederek "Filistinlilerin Gazze'den zorla gönderilmesi ya da yerinden edilmesi için Somaliland'i ya da başka herhangi bir bölgeyi her türlü kullanma girişimine kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

"Kesinlikle kabul edilemez" diye nitelediği bu tutumun uluslararası hukuku ve insani ilkeleri ihlal ettiğini vurgulayan ve bunun barışa katkı sağlamaktansa adaletsizliği devam ettireceğini belirten Enver, "Uluslararası hukuki düzeni baltalayan tüm eylemleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Enver, Gazze'de "geniş kapsamlı şiddetin devam etmemesi" ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, "(Şiddetin) Herhangi bir şekilde devam etmesinin siviller için kabul edilemez bedeli olacaktır ve barış için zaten kırılgan olan umudu köreltecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden sonra 28 Aralık'ta ilk aşaması düzenlenen genel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin gelişmeleri incelemeye devam edeceğini belirtti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi