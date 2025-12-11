Malezya Başbakanı: Tayland ve Kamboçya Liderleri Müzakerelere Açık

KUALA LUMPUR, 11 Aralık (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya liderlerinin iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile görüşmelerde bulunan Enver, barışçıl diyaloğu desteklemeye kararlı olduklarını belirtti.

Enver, "Her iki liderin de gerilimi azaltmaya yönelik müzakereleri sürdürme konusunda açık tutum ve istek sergilemesini takdir ediyorum. Malezya, ortak bölgemizin istikrarı ve güvenliğini korumak için barışçıl diyaloğu, uluslararası hukuka dayalı çözümleri ve güçlendirilmiş bölgesel işbirliğini desteklemeye devam edecektir" dedi.

Kamboçya-Tayland sınırında yeniden alevlenen çatışmalar pazar günü öğle saatlerinden bu yana devam ediyor. Her iki taraf da birbirini saldırıları başlatmakla suçlarken çatışmalarda can kaybı yaşandığını doğruladı.