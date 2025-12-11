Haberler

Malezya Başbakanı: Tayland ve Kamboçya Liderleri Müzakerelere Açık

Malezya Başbakanı: Tayland ve Kamboçya Liderleri Müzakerelere Açık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın gerilimleri azaltma müzakerelerine açık olduğunu belirtti. Barışçıl diyalog ve bölgesel işbirliğini destekleyeceğini ifade etti.

KUALA LUMPUR, 11 Aralık (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya liderlerinin iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile görüşmelerde bulunan Enver, barışçıl diyaloğu desteklemeye kararlı olduklarını belirtti.

Enver, "Her iki liderin de gerilimi azaltmaya yönelik müzakereleri sürdürme konusunda açık tutum ve istek sergilemesini takdir ediyorum. Malezya, ortak bölgemizin istikrarı ve güvenliğini korumak için barışçıl diyaloğu, uluslararası hukuka dayalı çözümleri ve güçlendirilmiş bölgesel işbirliğini desteklemeye devam edecektir" dedi.

Kamboçya-Tayland sınırında yeniden alevlenen çatışmalar pazar günü öğle saatlerinden bu yana devam ediyor. Her iki taraf da birbirini saldırıları başlatmakla suçlarken çatışmalarda can kaybı yaşandığını doğruladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title