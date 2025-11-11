Malezya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 26 Ölü

KUALA Malezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Malezya Denizcilik İcra Ajansı yaptığı açıklamada, 1 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Ajans, bugüne kadar bulunan ceset sayısının 20 olduğunu aktardı.

Taylandlı kurtarma ekipleri de dün ve bugün ülke kara sularında 6 kişinin cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde şu ana kadar 14 kişi kurtarıldı, kayıp onlarca kişi içinse çalışmalar sürüyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinden Malezya'ya giden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.

Yetkililer, batan teknenin yaklaşık 70 yolcu taşıdığını tahmin ediyor.

Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.