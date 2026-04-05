Maldivler'de düzenlenen anayasa değişiklik referandumundan yüzde 69,3 "hayır" çıktı

Maldivler'de gerçekleştirilen anayasa referandumu ve yerel seçimlerde, Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun partisi Halkın Ulusal Kongresi (PNC) kaybetti. Referandumda seçmenlerin yüzde 69,3'ü değişikliklere 'hayır' oyu kullandı. Ana muhalefet partisi MDP, önemli şehirlerde zafer elde etti.

Güney Asya'nın ada ülkesi Maldivler'de düzenlenen anayasa referandumu ile yerel seçimler, kesin olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun partisi Halkın Ulusal Kongresinin (PNC) mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Maldivler'de seçmenler, yerel seçimler ve anayasa referandumu için dün sandık başına gitti.

Referandumda seçmenlere, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin birleştirilmesini öngören değişiklik soruldu.

Yerel basındaki haberlere göre, yüzde 94'ü açılan sandık sonuçlarına göre, referandumda seçmenlerin yüzde 69,3 "hayır", yüzde 30,7 "evet" oyu kullandı.

Maldivler Devlet Başkanı Muizzu için belirleyici olduğu değerlendirilen belediye başkanlığı yarışında ise ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) ülkenin başlıca 5 şehrinde seçimi kazandı.

İktidardaki PNC partisi, yerel meclislerdeki 498 sandalyenin 220'sini, MDP ise 207'sini kazandı.

PNC, 10 Şubat'ta, parlamentodaki çoğunluğunu kullanarak hükümetin, gelecekte cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin aynı gün yapılmasını öngören anayasa değişikliklerini kabul etmişti.

Devlet Başkanı Muizzu, söz konusu değişiklik için yasal zorunluluk gereği referandum yapılmasına karar vermişti.

Değişiklikler kapsamında, iki seçimin birleştirilmesi ve parlamentonun görev süresinin başlangıcının mayıs ayından 1 Aralık'a çekilmesi planlanıyordu.

PNC değişikliği desteklerken, muhalefetteki MDP ise karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor