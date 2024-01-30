Maldivler'de milletvekilleri arasında kavga çıktı

- Maldivler'de milletvekilleri birbirine girdi

MALE - Maldivler'de yeni kabine için yapılacak güven oylaması öncesinde milletvekilleri arasında kavga çıktı, yaralanan 1 vekil hastaneye götürüldü.

Güney Asya ülkesi Maldivler'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun kabinesi için parlamentoda Pazar günü yapılacak güven oylaması öncesi tansiyon yükseldi. Muhalefetteki Maldiv Demokrat Partisi'nin Muizzu'nun kabinesinin 4 ismi için güven oyunu çekme kararı, iktidar kanadının tepkisini çekti. İktidardaki Ulusal Halk Kongresi ve iktidar ortağı olan Maldivler İlerici Partisi'nin milletvekilleri, muhalefete yanıt olarak parlamento oturumunu engelledi. İktidar partisinden milletvekilleri kürsüde vuvuzela çaldı, daha sonra muhalefetteki MDP milletvekilleri ile birbirine girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, milletvekillerinin kavga ettiği, birbirini tekmelediği ve yere düştüğü anlar kameralara yansıdı. PNC Milletvekili Abdullah Shaheem Abdul Hakeem'in MDP Milletvekili Ahmed Easa'nın bacağını tuttuğu, daha sonra birlikte yere düştükleri görülürken, başka bir videoda ise Easa'nın Hakeem'i tekmelediği ve saçını çektiği anlar kameraya yansıdı. Kavga sırasında yaralanan Hakeem'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Muizzu'nun Hindistan karşıtı tutumu tepki çekiyor

Kasım ayında iktidara gelen Muizzu, Çin yanlısı politika izlemesi nedeniyle muhalefetin tepkisini çekiyor. Hindistan'dan Mart ayına kadar 88 askeri personelini ülkeden çekmesini isteyen Muizzu, son yıllarda Yeni Delhi ile imzalanan onlarca anlaşmayı da gözden geçirme kararı aldı. Muizzu'nun Hindistan karşıtı politikası, yoğun eleştirileri beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde MDP ve demokratlar yaptıkları ortak açıklamada, dış politikadaki değişimin ülkenin uzun vadede kalkınması için "son derece zararlı" olduğunu ifade etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih'in partisi MDP, şu anda parlamentoda çoğunluğa sahip.