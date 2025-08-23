Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, metrelerce uzunluktaki Türk Bayrağı ve meşalelerle yürüyüşe başladı.

Jandarma Atlı Birliği, atlı okçuluk ekibi, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polislerin de yer aldığı yürüyüş, 15 Temmuz Meydanı'nda sona erdi.

Coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından açıklama yapan Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt halkıyla anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Malazgirt halkının her zaman misafirlerini baş tacı yaptığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"İnşallah salı günü coşkulu bir kalabalıkla Sayın Cumhurbaşkanımızı etkinlik alanında karşılayacağız. Ben şimdiden tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Öncelikle Malazgirtli hemşerilerimin etkinlik alanını doldurmalarını bekliyorum. Önceki yıllarda bunu fazlasıyla gösterdiniz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Şanlı Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Bu arada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polislerin yaptığı gösteri, katılımcılardan alkış aldı.

Programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.