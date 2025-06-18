Malazgirt Zaferi Etkinliklerine Hazırlık İncelemesi

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinlikleri için alanda incelemelerde bulundu. İlk kez ilçeye gelen Topbaş, etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Bayram ve Topbaş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl etkinliklerin düzenlendiği "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nı gezdi.

Görevlilerden bilgi alan Bayram ve Topbaş, daha sonra 15 Temmuz Meydanı'na giderek ilçe sakinleriyle çay içti, sohbet etti.

Topbaş, AA muhabirine, ilk defa Malazgirt ilçesine geldiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu yıl da 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirten Topbaş, şöyle konuştu:

"Bölge halkı çok misafirperver. Buradaki etkinliklerin, buraya verdiği anlamı yerinde gördük, yaşadık. Etkinliklerle alakalı geçmiş yıllarda olan tecrübelerin üzerine katarak inşallah daha güzel bir şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Burada yetkili arkadaşlarla sahadaki teknik çalışmaları yapıyoruz. İnşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'i fethi, Anadolu'ya girişimizin başlangıç noktası. Bu şuurun herkeste oluşması açısından bu etkinlik çok önemli."

Bayram ve Topbaş'a, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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