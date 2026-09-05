Malazgirt'te Okul ve Yaya Geçitleri Yenilendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve yaya geçitleri yenilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Trafik Timlerince yapılan kontrollerde Beşçatak, Konakkuran, Okçuhan ve Gülkoru köylerindeki okul ve yaya geçitlerinin yıprandığı belirlendi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekiplerince söz konusu noktalarda bakım ve boyama çalışması yapıldı.

Çalışmaların ardından yaya geçitlerindeki çizgiler belirgin hale getirildi.

Kaynak: AA